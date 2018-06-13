Первые 8 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с абсолютно новыми боевыми модулями Бережок пришли в артиллерийскую бригаду Центрального военного округа. Кроме того, до конца года танковая дивизия ЦВО получит еще 16 подобных БМП.

Первые 8 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с абсолютно новыми боевыми модулями "Бережок" пришли в артиллерийскую бригаду Центрального военного округа. Кроме того, до конца года танковая дивизия ЦВО получит еще 16 подобных БМП, сообщает пресс-служба Министерства обороны.Модуль Б05Я01, или "Бережок", превращает БМП из транспорта для пехоты в машину огневой поддержки, так как к одной стандартной 30-миллиметровой пушке добавились четыре управляемых ракеты. Причем они могут быть двух модификаций – с кумулятивной и осколочно-фугасной боевыми частями. Первая способна пробить защиту, эквивалентную 1 метру сплошной броневой стали. Мощность второй соответствует 10 килограммам тротила. На этом фоне обычный пулемет калибром 7,62 миллиметра и автоматический гранатомет АГ-17 выглядят вспомогательным вооружением.Управлять всем этим арсеналом помогает новая электроника: прицел с тепловизором для стрельбы в любой время суток, баллистический вычислитель, который самостоятельно рассчитывает траекторию пролета снаряда, лазер для наведения ракет и автоматическая система сопровождения цели.Таким образом, экипаж новой БМП способен заметить противника примерно за 10 километров, а уничтожить на расстоянии до 8 километров.В остальном боевая машина пехоты осталась все та же: относительно слабая защищенность, высокая подвижность и мощное вооружение. Масса БМП – около 14 тонн при мощности двигателя в 400 лошадиных сил. Броня боевой машины выдерживает попадание винтовочной пули калибром 7,62 миллиметра. Однако разработчик предлагает комплект дополнительных экранов. Они весят менее тонны и останавливают бронебойную пулю тяжелого пулемета со 150 метров.