Победителем конкурса был признан проект под названием «Славный путь трудовой»

Победителем конкурса был признан проект под названием «Славный путь трудовой»Конкурсная комиссия единогласно выбрала проект государственного гимна Ивановской области, сообщается на сайте ивановской областной Думы.Комиссию, в состав которой вошли ведущие деятели культуры и искусства региона, возглавил первый вице-спикер облдумы, председатель комитета по социальной политике Анатолий Буров.На первом этапе отбора часть материалов была отклонена по разным причинам. Некоторые тексты были посвящены лишь городу Иваново, а не в целом области. Другие песни не соответствовали заявленному жанру и были написаны в стилистике шансона, баллады, или кантри, либо по форме не являлись светскими произведениями.Всего комиссия приняла к рассмотрению 37 проектов от 50 авторов, по итогам прослушивания были выбраны семь произведений, которые, по мнению участников заседания, имеют достойный текстовый и музыкальный материал. Победителем был признан проект под названием «Славный путь трудовой». Автор музыки — Алексей Булгаков, автор текста — заслуженный работник культуры России Валерий Маслов.«Принятие варианта-победителя в качестве гимна должно быть одобрено, в том числе, и жителями региона», — подчеркнул Анатолий Буров.Теперь депутаты регионального парламента будут решать вопрос о возможной разработке проекта закона Ивановской области «О Гимне Ивановской области».