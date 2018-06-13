По решению суда он проведет в колонии строгого режима 7,5 лет

По решению суда он проведет в колонии строгого режима 7,5 летКостромич убил своего 82-летнего соседа и на следующее утро забыл об этом.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2017 года. Во время застолья в одной из квартир микрорайона Давыдовский-1 между мужчинами вспыхнул конфликт. Злоумышленник три раза ударил пенсионера по голове и ранил его ножом.Пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Когда полицейские допрашивали подозреваемого, тот не смог вспомнить причины конфликта.По решению суда он проведет в колонии строгого режима 7,5 лет. Также мужчина должен заплатить родственникам погибшего штраф - 600 тысяч рублей.