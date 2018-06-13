На сцену Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года возвращается легендарный спектакль Кыся, постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды по аншлагам. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиев и брутальный Игорь Лифанов.

Насцену Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года возвращается легендарныйспектакль "Кыся", постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекордыпо аншлагам. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиеви брутальный Игорь Лифанов.Обадавно не нуждаются в каком-то особом представлении, так как являютсяпризнанными звездами первой величины в кино, на телевидении и в театре.Дмитрий и Игорь дружны еще со студенческой скамьи. И вместе они заняты вомногих успешных проектах. Но самый неожиданный и даже во многом сенсационныйрекорд поставил именно спектакль "Кыся", зрительский ажиотаж вокруг которогоне спадает 16 лет!Придяна спектакль, вы окунетесь в бездну искрометного юмора и позитива с мастеромимпровизации и его признанными партнерами по сцене. Здесь тонкая ирония илегкий сарказм переплетаются с гофмановскими страшилками и гоголевскоймистикой. Возможно, причина успеха в том, что фантасмагория "Кыся" хотя иимеет некую нарочитую скандальность, по сути заключает в себе экстравагантный,но очень личностный рассказ о дружбе, любви и ненависти, ярких и неприкрытыхчувствах."Кыся"– постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев Рахлин иактеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургскогопомоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоилпластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою – коту Мартыну– приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленькийумишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.Наотечественной сцене редкий антрепризный спектакль может сравниться с "Кысей"по зрительскому вниманию за все годы существования. Постановку смотрели,наверное, все звезды: от Аллы Пугачевой до Леонида Ярмольника. "Кыся"гастролировала в самых престижных залах как в России, так и за рубежом. Вомногих городах она была по нескольку раз. "Кысю" играют театрах, ДК, во Дворцахспорта. В Москве спектакль показывали на сцене МХАТа, Театра Вахтангова,"Сатирикона", "Сатиры", Театра эстрады и других. График гастролей расписан нагод вперед.спектакле также участвуют: Николай Дик, Дмитрий Быстревский, ДмитрийВоробьев, Эрик Кения, Марина Доможирова, Дарья Перова.Постановка:Лев Рахлинролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Николай Дик, Эрик Кения, ДмитрийБыстревский, Дмитрий Блажко, Валерий Смекалов, Дарья Перова, Елена ВершининаПродолжительность:3 часа