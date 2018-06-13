На
сцену Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года возвращается легендарный
спектакль Кыся, постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды
по аншлагам. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиев
и брутальный Игорь Лифанов.
На
сцену Московского Дворца Молодежи 27 июня 2018 года возвращается легендарный
спектакль "Кыся", постановка, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды
по аншлагам. В главных ролях – блистательный и неподражаемый Дмитрий Нагиев
и брутальный Игорь Лифанов.
Оба
давно не нуждаются в каком-то особом представлении, так как являются
признанными звездами первой величины в кино, на телевидении и в театре.
Дмитрий и Игорь дружны еще со студенческой скамьи. И вместе они заняты во
многих успешных проектах. Но самый неожиданный и даже во многом сенсационный
рекорд поставил именно спектакль "Кыся", зрительский ажиотаж вокруг которого
не спадает 16 лет!
Придя
на спектакль, вы окунетесь в бездну искрометного юмора и позитива с мастером
импровизации и его признанными партнерами по сцене. Здесь тонкая ирония и
легкий сарказм переплетаются с гофмановскими страшилками и гоголевской
мистикой. Возможно, причина успеха в том, что фантасмагория "Кыся" хотя и
имеет некую нарочитую скандальность, по сути заключает в себе экстравагантный,
но очень личностный рассказ о дружбе, любви и ненависти, ярких и неприкрытых
чувствах.
"Кыся"
– постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев Рахлин и
актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю петербургского
помоечного кота из породы дон-жуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно освоил
пластику, повадки и непростую кошачью философию. Главному герою – коту Мартыну
– приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его маленький
умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.
На
отечественной сцене редкий антрепризный спектакль может сравниться с "Кысей"
по зрительскому вниманию за все годы существования. Постановку смотрели,
наверное, все звезды: от Аллы Пугачевой до Леонида Ярмольника. "Кыся"
гастролировала в самых престижных залах как в России, так и за рубежом. Во
многих городах она была по нескольку раз. "Кысю" играют театрах, ДК, во Дворцах
спорта. В Москве спектакль показывали на сцене МХАТа, Театра Вахтангова,
"Сатирикона", "Сатиры", Театра эстрады и других. График гастролей расписан на
год вперед.
В
спектакле также участвуют: Николай Дик, Дмитрий Быстревский, Дмитрий
Воробьев, Эрик Кения, Марина Доможирова, Дарья Перова.
Постановка:
Лев Рахлин
В
ролях: Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов, Николай Дик, Эрик Кения, Дмитрий
Быстревский, Дмитрий Блажко, Валерий Смекалов, Дарья Перова, Елена Вершинина
Продолжительность:
3 часа