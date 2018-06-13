В Крыму наблюдаются серьезные перебои с электричеством. Известно, что обесточена вся территория полуострова, в том числе Севастополь.

В Крыму наблюдаются серьезные перебои с электричеством. Известно, что обесточена вся территория полуострова, в том числе Севастополь.Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи. "Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщает источник.Инцидент успел прокомментировать глава полуострова Сергей Аксенов, который подтвердил проблемы с электричеством на полуострове. "На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света", – написал он в Twitter. Аксенов пообещал, что в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, передает .Информация дополняется.