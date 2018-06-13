Лидию Вележеву и Алексея Гуськова считают одной из самых крепких пар нашего кино. Но жизнь Вележевой – это не только звездные роли и успех, но и предательство, и потеря близких. Об этом актриса рассказала в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

"Он будет моим мужем", – поняла Лидия Вележева, когда еще студенткой увидела известного актера Алексея Гуськова. Сегодня их считают одной из самых крепких пар нашего кино. Известность пришла к Вележевой после роли в сериале "Воровка" и фильма Владимира Бортко "Идиот", где она исполнила роль Настасьи Филипповны. А недавно она сыграла основательницу ансамбля "Березка" в одноименном сериале."Я люблю играть личностей, и поэтому, когда мне предложили роль в "Березке", я очень обрадовалась. Через моего педагога Людмилу Ставскую, которая была племянницей Надеждиной, я смогла прочувствовать и понять героиню, которую мне предстояло сыграть", – говорит актриса.Жизнь Вележевой – это не только звездные роли, успех и красные ковровые дорожки, но и предательство самых родных людей, и потеря близких. Отец Лидии ревновал маму буквально к каждому столбу и сильно бил ее. Однажды, когда он запустил в маму пепельницей, Лидия побежала за милиционером. Отца посадили в тюрьму."Я его не простила, — говорит актриса. — Я не злюсь уже, но его для меня не существует. Он для меня просто исчез".После того как отца посадили, мать была вынуждена отдать Лидию и ее сестру-близняшку Ирину в интернат, так как она много работала на табачной фабрике. 10 лет девочки учились в интернате, мама к ним приходила каждый день.Лидия считает, что именно интернат сформировал ее характер и ее коллективизм. "Я никогда не предам", — говорит она. В интернате она научилась танцевать, играть на трубе, занималась фигурным катанием.Лидия всегда хотела сниматься в кино. В 13 лет она пришла на киностудию имени Довженко и оставила на вахте свою фотографию. И тут внезапно женщина, принимавшая фото, посмотрела на нее и сказала: "Подождите, не уходите. У нас тут есть режиссер с Одесской киностудии. Ему нужна такая девочка, как вы". Так Лидия исполнила свою первую роль в кино. Это был фильм "Ожидание".На съемках картины к маме Лидии подошел актер Юрия Катин-Ярцев, который сказал, что Лидии надо поступать в Щукинское училище. Кроме того, в фильме партнершей Вележевой была актриса Лариса Пашкова. Когда спустя несколько лет девушка приехала в Москву поступать в "Щуку", Пашкова была в приемной комиссии. И именно она посоветовала зайти к руководителю курса – актрисе Алле Казанской, которая сразу допустила Лидию к финальным испытаниям. А первое занятие вел Катин-Ярцев. Актриса вспоминает: "Он меня спросил: "Что ж ты мне не позвонила?" Я ответила, что было стыдно. "Все равно бы поступила".Фильм "Государственная граница" стал для Вележевой судьбоносным. Именно в нем ее впервые увидел ее муж актер Алексей Гуськов. Тогда он сказал своему другу: "Вот бы мне такую жену". Но встретившись с Лидией, он ее не узнал. Вележева и Гуськов познакомились на репетиции спектакля. Это была любовь с первого взгляда, Лидия сразу почувствовала, что Алексей будет ее мужем."Он очень красиво ухаживал. Это была такая любовь! Мы до сих пор понимаем друг друга с полуслова и полувзгляда, — признается Вележева. – Мне настолько с ним легко играть, он не тянет одеяло на себя, в нем нет звездности".Гуськов не был женат на момент встречи с Лидией. Незадолго до этого он развелся с первой женой, у него была маленькая дочь Наташа. Актриса говорит, что если бы Алексей тогда был женат, то они бы не начали встречаться. Свадьба двух актеров была очень скромной. Денег хватило только на светлый костюм для Алексея. В нем он потом снимался в кино. Платье Лидии одолжила ее подруга.В программе Вележева рассказала о трагической судьбе своей сестры Ирины. В профессии она себя не нашла, да и в жизни тоже. После школы никуда не стала поступать, так как боялась экзаменов, очень рано вышла замуж. Потом стала увлекаться алкоголем. Лидия говорит, что Ирина потеряла интерес к жизни. Актриса всегда помогла сестре: давала деньги, покупала продукты одежду."Я всегда задаю себе вопрос, все ли я сделала, чтобы ее спасти…", — признается Лидия.Ирина умерла в 43 года. О смерти сестры Лидии сообщил ее отчим. Он позвонил и попросил приехать в Киев. У сестры не было паспорта, из-за этого в морг ее забрали как бомжа. Лидии пришлось искать сестру по моргам, организовывать похороны и – главное – сообщить маме, что ее дочь умерла. "Я приехала, и мама сразу все поняла. Только спросила, когда похороны. Это ужасно…", — говорит Вележева.Вскоре после этого умер отчим ее Владимир Ефимович. Вележева играла в тот момент спектакль. Ей было очень тяжело, она даже не могла плакать. "Я просто выла, а должна была выйти на сцену и продолжать играть комедию", — рассказывает она. В тот момент ее очень поддержал ее муж, который был партнером по спектаклю.Вележева и Гуськов женаты уже 30 лет. У них два сына – Владимир и Дмитрий. Лидия говорит, что для нее всегда на первом месте была не карьера, а семья, и советует молодым актрисам не зацикливаться только на работе.Подрастает внучка Стеша. "Я сумасшедшая бабушка", — говорит Лидия. Она рассказывает, что однажды ей приснился сон, что она "стоит на какой-то поляне, тепло, светло, цветы, зелень, солнце, и такое ощущение, что все это тебя обнимает, и тут какой-то голос говорит: "На свет идет Стефания". Лидия предложила сыну с невесткой так назвать девочку."Когда ребенок родился, невестка прислала мне сообщение: "Это Стеша", – рассказала Вележева.Что актриса так и не смогла простить своему отцу? Какую роль сыграл в ее судьбе заместитель министра образования СССР? И в чем секрет крепкого брака Лидии Вележевой и Алексея Гуськова? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".