Ученые из Западного университета и из института Майами выявили любопытную закономерность, касающуюся восприятия людей в обществе. Для этого они провели несколько экспериментов.

Ученые из Западного университета и из института Майами выявили любопытную закономерность, касающуюся восприятия людей в обществе. Для этого они провели несколько экспериментов.Участникам исследований показали фото людей с мимическими морщинами и без них. Большинство опрашиваемых называли более искренними и визуально приятными обладателей морщин вокруг глаз.Также эксперимент показал, что морщины от улыбки чаще располагают к нему других, чем обладатели более гладких лиц. Кроме того, специалисты выяснили, что следы от эмоций способны не только располагать, но и отталкивать окружающих, передаетEurekAlert.К людям без мимических морщинок окружающие испытывают меньшее доверие. В связи с этим эксперты призвали меньше хмуриться и не спешить к косметологам, чтобы сгладить носогубные складки и избавиться от морщин вокруг глаз.Как писали Dni.Ru, осенью 2017 года ученыеУниверситета Миннесотыопределили самую привлекательную улыбку. По итогам масштабного эксперимента они выяснили, чтонаиболее привлекательной оказалась относительно симметричная неширокая улыбка, когда немного видны зубы.Также исследователи сообщили, что "улыбка до ушей" у многих респондентов ассоциируется со страхом.