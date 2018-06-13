Российская столица становится примером развития инфраструктуры для проведения международных соревнований. По словам главы стройкомплекса города Марата Хуснуллина, проведение финальной части Чемпионата мира по футболу дало мощный импульс развитию спортивных объектов, как предназначенных для матчей ЧМ-2018, так и для повседневного использования жителями Москвы.

Российская столица становится примером развития инфраструктуры для проведения международных соревнований. По словам главы стройкомплекса города Марата Хуснуллина, проведение финальной части Чемпионата мира по футболу дало мощный импульс развитию спортивных объектов, как предназначенных для матчей ЧМ-2018, так и для повседневного использования жителями Москвы.Как отметил столичный чиновник, Москва уже входит в число мировыелидеров по числу стадионов, которые способны принимать самые различныесостязания международного уровня. "Почти четыре года функционирует"Открытие Арена" ("Спартак"), а еще есть "Лужники", ЦСКА, "Локомотив", ВТБ"Ледовая арена" на ЗИЛе, арена "Мегаспорт", а в конце года сдается "Динамо", -напомнил он.Хуснуллин подчеркнул, что это только арены, а объекты,которые полностью обеспечены развитой инфраструктурой. Они, сказал главастроительного комплекса, отвечают самым строгим требованиям, включая транспортнуюдоступность. К ним подведены новые дороги, поблизости расположены станции метроили Московского центрального кольца, уточнил Хуснуллин.По его словам, в результате подготовки к мундиалю город сталеще лучше. "11 городов принимают матчи чемпионата, и в каждом появились новыестадионы, дороги, отели, – сообщил он. – Все, что построено в Москве, будетработать для москвичей еще многие годы. Вот это и есть, на мой взгляд, главноедостижение".Марат Хуснуллин подчеркнул, что помимо объектов спортавысоких достижений, в Москве активно строятся и физкультурно-оздоровительныекомплексы (ФОК), различные спортплощадки и школы. Он отметил, что ФОКи, впервую очередь, появляются в жилых районах. Только за последние 7,5 года, поего словам, их стало в два раза больше."В этом будет введено в строй еще 14 новых объектов, -рассказал Марат Хуснуллин. – Среди них спорткомплекс на улице Седова насеверо-востоке города, спорткомплекс с бассейном в Шипиловском проезде – наюге, ФОК с бассейном на улице Николая Старостина в Новокосино и другие".