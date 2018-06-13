Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах провел первую тренировку со сборной Египта. Напомним, что лидер команды травмировал связки плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского Реала и с тех пор восстанавливался.

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах провел первую тренировку со сборной Египта. Напомним, что лидер команды травмировал связки плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и с тех пор восстанавливался.Как отмечает РИА Новости, футболист тренировался в общей группе. Салах провел ряд разминочных упражнений с товарищами по команде. Напомним, что сборные Египта и России на групповом этапе чемпионата мира сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге.