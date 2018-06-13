Не повторять опыта Олимпиады-80 призвала депутат Думы Тамара Плетнева. Депутат от КПРФ возглавляет в Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Народная избранница призвала россиянок к ответственному поведению, чтобы необдуманные поступки не приводили к рождению детей в неполных семьях.

Не повторять опыта Олимпиады-80 призвала депутат Думы Тамара Плетнева. Депутат от КПРФ возглавляет в Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Народная избранница призвала россиянок во время чемпионата мира по футболу к ответственному сексуальному поведению, чтобы необдуманные поступки не приводили к рождению детей в неполных семьях."Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе, — заявила Тамара Плетнева в эфире радиостанции "Говорит Москва". — Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают. И все, и они остаются тут с мамой".Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей подчеркнула, что хотела бы, чтобы в России женились по любви, неважно какой национальности. При этом желательно, чтобы это были граждане России, строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали и воспитывали детей.А если иностранцы женятся на русских женщинах, продолжила депутат Плетнева, то увозят своих избранниц к себе на родину. И россиянки потом даже не знают, как из заграницы вернуться."Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее, — предостерегла депутат от рождения детей в неполных семьях после чемпионата мира по футболу в России. — Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь".В Россию на футбольное первенство мира в 2018 году ожидается прибытие миллиона иностранных болельщиков. Матчи с 14 июня по 15 июня пройдут в 11 российских городах. Начнется чемпионат в Москве, в "Лужниках" турнир откроет игра сборной-хозяйки чемпионата – России – и Саудовской Аравии. Также игры пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Украина разослала 35 странам призыв бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, хотя в Россию на игры приедет только 31 страна, 32 участник игр мирового чемпионата — сама Россия.