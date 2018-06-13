Первая смерть зафиксирована на переправе, соединяющей Тамань и Керчь. Несчастье произошло 11 июня на съезде с моста.

Первая смерть зафиксирована на переправе, соединяющей Тамань и Керчь. Несчастье произошло 11 июня на съезде с моста.Авария произошла на 136 километре трассы Керчь-Новороссийск в направлении Новороссийска. По словам свидетеля происшествия, жертвой ДТП стал водитель Peugeot 307.Очевидец предположил, что водитель заснул за рулем, передает радиостанция Керчь.ФМ. Автомобиль врезался в барьерное ограждение. "Будьте внимательны за рулем!", – резюмировал свидетель трагедии.Ранее стало известно, что первая авария на Крымском мосту произошла 1 июня. ДТП случилось через километр после въезда на переправу со стороны Тамани. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. В ДТП попали пассажирский автобус и легковой автомобиль. Правоохранители называли основными нарушениями на Крымском мосту остановки для фотографирования и превышение скорости.Напомним, президент России Владимир Путин 15 мая открыл "стройку века" для пассажирского движения. Первым по путепроводу проехал глава государства за рулем КамАЗа.На открытие моста крайне нервозно отреагировали на Западе. В свою очередь постпред украинского президента на полуострове Борис Бабин и вовсе заявил, что запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей.