Первая смерть зафиксирована на переправе, соединяющей Тамань и Керчь. Несчастье произошло 11 июня на съезде с моста.
Первая смерть зафиксирована на переправе, соединяющей Тамань и Керчь. Несчастье произошло 11 июня на съезде с моста.
Авария произошла на 136 километре трассы Керчь-Новороссийск в направлении Новороссийска. По словам свидетеля происшествия, жертвой ДТП стал водитель Peugeot 307.
Очевидец предположил, что водитель заснул за рулем, передает радиостанция Керчь.ФМ. Автомобиль врезался в барьерное ограждение. "Будьте внимательны за рулем!", – резюмировал свидетель трагедии.
Ранее стало известно, что первая авария на Крымском мосту произошла 1 июня. ДТП случилось через километр после въезда на переправу со стороны Тамани. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. В ДТП попали пассажирский автобус и легковой автомобиль. Правоохранители называли основными нарушениями на Крымском мосту остановки для фотографирования и превышение скорости.
Напомним, президент России Владимир Путин 15 мая открыл "стройку века" для пассажирского движения. Первым по путепроводу проехал глава государства за рулем КамАЗа.
На открытие моста крайне нервозно отреагировали на Западе. В свою очередь постпред украинского президента на полуострове Борис Бабин и вовсе заявил, что запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей.