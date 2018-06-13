Средний показатель цены в мае вырос на 0,4% и составил 151710 рублей за кв. м.

Как сообщают эксперты компании "Метриум", объем предложения на рынке новостроек массового сегмента Москвы по итогам мая снизился на 2,7%.Если говорить о финансовой стороне вопроса, то средний показатель цены в мае вырос на 0,4% и составил 151710 рублей за кв. м. По данным аналитиков "Метриум", на первичном рынке жилья массового сегмента по итогам мая 2018 года велись продажи в 75 комплексах, в которых экспонировалось порядка 16280 квартир общей площадью 0,973 млн кв. м.Если сравнивать с предыдущим месяцем, то, как уже было сказано выше, показатель снизился на 2,7% по количеству квартир и на 2,1% по продаваемой площади.По итогам мая наибольшую часть предложения (38,3%) занимают лоты в домах на стадии отделочных работ. Однако по сравнению с предыдущим месяцем их доля сократилась на 3,2 п.п. Около трети предлагаемых квартир сосредоточилось в комплексах на стадии монтажа этажей – 32,3% (+5,9 п.п.).