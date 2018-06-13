Великий актер скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. И вот теперь на могиле открыт памятник.

Сегодня днем на Новодевичьем кладбище открыли памятник на моглие великого актера Владимира Зельдина."Мы открываем памятник великому человеку, великому актеру, актеру одного театра, в котором он служил многие десятилетия. Для тех, кто лично знал Владимира Михайловича, он останется в памяти как человек очень теплый", — сказал статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии открытия памятника.Надо напомнить, что Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище, там же спустя несколько месяцев после него похоронили его супругу Иветту Капралову. И вот теперь на могиле открыт памятник великому русскому актеру.