На закрытой части полигона бытовых отходов Ядрово на полную мощность после тестирования запущена система откачки и сжигания свалочного газа. Зампред правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что сейчас ведется дегазация четырех полигонов.

На закрытой части полигона бытовых отходов "Ядрово" на полную мощность после тестирования запущена система откачки и сжигания свалочного газа. Зампред правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что сейчас ведется дегазация четырех полигонов.У Подмосковья есть программа рекультивации и дегазации всех закрытых полигонов, сообщает ТАСС. "Мы обязательно будем рекультивировать те полигоны, которые исчерпали свой ресурс и оказывают негативное воздействие, в том числе с использованием технологии дегазации, которая опробована на полигоне "Ядрово", — пояснил Чупраков.Жители Волоколамского района с февраля 2018 года жаловались на неприятный запах от полигона "Ядрово". 21 марта в больницу обратились 77 школьников из-за плохого самочувствия, которое вызвал очередной выброс свалочного газа с полигона. Врачи связь с самочувствия с газообразованием на полигоне "Ядрово" опровергли.Старая часть полигона "Ядрово" 14 апреля была закрыта на прием нового мусора. На полигоне начали монтировать систему откачки газа, который образуется в недрах полигона при гниении мусора. Свалочный газ состоит из метана и вонючих примесей. Пробуренные в толще полигона газоотводные скважины собирают газ и подводят его к горелке закрытого типа — факелу.На полигоне "Ядрово" построен самый современный завод по дегазации, подчеркнул акционер оператора полигона "Ядрово" Алексей Волошин.На церемонии его открытия присутствовали также посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Бос и коммерческий директор компании — подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс.