В центре Владимира развернут Дом Здоровья. 14 июня на Соборной площади можно будет бесплатно пройти медицинское обследование. С 11 утра и до двух часов дня владимирцы смогут измерить уровень сахара в крови, артериальное давление и получить консультацию у врача-кардиолога. Там же пройдет мастер-класс по оказанию первой медпомощи.

В центре Владимира развернут "Дом Здоровья". 14 июня на Соборной площади можно будет бесплатно пройти медицинское обследование. С 11 утра и до двух часов дня владимирцы смогут измерить уровень сахара в крови, артериальное давление и получить консультацию у врача-кардиолога. Там же пройдет мастер-класс по оказанию первой медпомощи. Для тех, кто следит за здоровьем - там же, на Соборке - выступят ещё и спортивные коллективы, в том числе, мастера спорта по пауэрлифтингу, они будут жонглировать гирями.