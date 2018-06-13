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<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-na-ukraine-proizvodstvo-avtomobilej-upalo-pochti-v-100-raz.html" target="_blank">На Украине производство автомобилей упало почти в 100 раз</a> - Украинские промышленники подвели итоги производства автомобилей в стране за последние 10 лет. Итоги плачевны: объемы выпуска за эти годы упали в десятки раз.