Трехмесячного медвежонка обнаружили на трассе под Химками. Судя по всему, родился и рос он в домашнем зверинце, но потом хозяева решили избавиться от маленького хищника - и попросту выбросили медведя на улицу.

Трехмесячного медвежонка обнаружили на трассе под Химками. Судя по всему, родился и рос он в домашнем зверинце, но потом хозяева решили избавиться от маленького хищника — и попросту выбросили медведя на улицу.Трехмесячного медвежонка актриса и телеведущая Эвелина Бледанс нашла поздно вечером на загородной трассе."Подумала: собака бежит. Он был с ошейником, поэтому мы поняли, что мамы там его нигде нет", — рассказывает она.Малыша Эвелина отвезла домой и накормила. Тот вел себя вполне спокойно, не был похож на дикое животное.— Он ребенок, понимаете — он дитё абсолютное, у него и зубы-то! Я даже могу позволить — вот, кусай не елку, меня покусай, за ногу меня похватай!На следующий день животное осмотрел дрессировщик Владимир Дерябкин.— Он чувствует рыбу в ведре и хочет рыбы покушать! А щекотки мы боимся, как люди!Медвежонок полностью здоров. Дрессировщик предполагает: кто-то держал его дома с рождения, а после недавнего запрета на содержание у себя диких животных выпустил."Ну представьте — сейчас его держать у себя в квартире: это только с ним сидеть, привязанным. Пока он был маленький, еще было прикольно, а когда он стал чуть побольше — это уже стало невыносимо", — полагает он.Медвежонок очень послушный, поэтому Владимир предложил оставить его в Никулинском цирке — тем более что в программе давно выступают его сородичи. Эвелина согласилась и прямо на представлении дала малышу имя в честь своего сына — Семен."Меня многие осудят — что цирк, там мучают животных... Я знаю не понаслышке, что их там не мучают, и он будет жить в цирке", — говорит актриса и телеведущая.В цирке обещают обеспечить полный уход за медвежонком и в ближайшие недели начнут разучивать с ним простые номера.