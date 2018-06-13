13.06.2018

2018-06-13 15:40:25

Нанесенный ущерб картине Репина вырос до 30 миллионов рублей

Эксперты

оценили в 30 миллионов рублей ущерб, который Игорь Подпорин нанес картине Ильи

Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Как отмечает , ранее урон для

произведения искусства оценивался лишь в полмиллиона рублей.



По словам

представителя прокуратуры, картина получила множественные повреждения.

Стоимость шедевра составляет около 730 миллионов рублей.