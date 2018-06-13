Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван набор автомобилиста, включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-nazvany-samye-neobxodimye-rossiyanam-avtoaksessuary.html" target="_blank">Названы самые необходимые россиянам автоаксессуары</a> - Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван набор автомобилиста, включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.
[url=http://33live.ru/novosti/13-06-2018-nazvany-samye-neobxodimye-rossiyanam-avtoaksessuary.html]Названы самые необходимые россиянам автоаксессуары[/url] - Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван набор автомобилиста, включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.