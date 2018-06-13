Аксессуаром первейшей необходимости на борту автомобиля назван "набор автомобилиста", включающий аптечку, огнетушитель, буксировочный трос и знак аварийной остановки. Но некоторые другие аксессуары, популярные ранее, резко сдают позиции в глазах автомобилистов.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт