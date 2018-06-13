Google объявила о доступности в мобильном приложении Переводчик (Google Translate) функции нейросетевого перевода, работающей без доступа к интернету. Ранее был доступен оффлайн лишь менее точный словарный перевод.

Google объявила о доступности в мобильном приложении Переводчик (Google Translate) функции нейросетевого перевода, работающей без доступа к интернету. Ранее был доступен оффлайн лишь менее точный, статистический машинный перевод.Перевод с использованием "искусственного интеллекта" позволяет приложению в большинстве случаев предлагать более точные по смыслу, учитывающие различные нюансы эквиваленты слов и фраз на других языках.Оффлайновый нейросетевой перевод станет доступен всем пользователям Android- и iOS-версий "Переводчика" к 15 июня, пообещали в Google. Скачать пакеты, обеспечивающие работу без интернета, можно будет для 59 языков — африкаанс, албанского, арабского, белорусского, бенгали, болгарского, каталонского, китайского, хорватского, чешского, датского, голландского, английского, эсперанто, эстонского, филиппинского, финского, французского, галисийского, грузинского, немецкого, греческого, гуджарати, гаитянского креольского, иврита, хинди, венгерского, исландского, индонезийского, ирландского, итальянского, японского, каннада, корейского, латвийского, литовского, македонского, малайского, мальтийского, маратхи, норвежского, фарси, польского, португальского, румынского, русского, словацкого, словенского, испанского, суахили, шведского, тамильского, телугу, тайского, турецкого, украинского, урду, вьетнамского и валлийского."Нейросетевые" языковые пакеты, которые нужно будет скачать в приложении для работы новой функции, компактны — занимают примерно 35 Мб каждый, и поэтому не сильно уменьшат объем доступной памяти на смартфоне. В Google обещают, что нейросетевой перевод заработает даже на бюджетных смартфонах со слабыми процессорами.∎Нейросеть Mail.Ru сгенерирует быстрый ответ на письмочитайте такжеGoogle немного отстала с внедрением оффлайнового нейросетевого перевода от одного из главных конкурентов — Microsoft. Производитель Windows активировал функцию для всех смартфонов в апреле, до этого она с осени была доступна лишь онлайн, либо на некоторых Android-смартфонах с выделенным чипом для нейросетевых вычислений — например, Huawei Mate 10. Правда, в программе Microsoft нейросетевой перевод без интернета работает лишь для 11 языков — арабского, китайского, французского, немецкого, итальянского, японского, корейского, португальского, русского, испанского и тайского.