Уже известно, что самой мощной силовой установкой для нового седана станет гибридный двигатель Т8 Twin Engine. Однако, в планах Volvo значится еще одно особое исполнение S60, которое станет самой спортивной версией и при этом останется гибридом.

Уже известно, что самой мощной силовой установкой для нового седана станет гибридный двигатель Т8 Twin Engine. Однако, в планах Volvo значится еще одно особое исполнение S60, которое станет самой спортивной версией и при этом останется гибридом.