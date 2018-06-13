Уже известно, что самой мощной силовой установкой для нового седана станет гибридный двигатель Т8 Twin Engine. Однако, в планах Volvo значится еще одно особое исполнение S60, которое станет самой спортивной версией и при этом останется гибридом.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-novyj-volvo-s60-poluchit-podogretuyu-versiyu.html" target="_blank">Новый Volvo S60 получит подогретую версию</a> - Уже известно, что самой мощной силовой установкой для нового седана станет гибридный двигатель Т8 Twin Engine. Однако, в планах Volvo значится еще одно особое исполнение S60, которое станет самой спортивной версией и при этом останется гибридом.
[url=http://33live.ru/novosti/13-06-2018-novyj-volvo-s60-poluchit-podogretuyu-versiyu.html]Новый Volvo S60 получит подогретую версию[/url] - Уже известно, что самой мощной силовой установкой для нового седана станет гибридный двигатель Т8 Twin Engine. Однако, в планах Volvo значится еще одно особое исполнение S60, которое станет самой спортивной версией и при этом останется гибридом.