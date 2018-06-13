Стартапер из Великобритании Билли Бойл изобрел новый метод диагностики онкологии с помощью специальной респираторной маски ReCIVA. Она помогает определить симптомы страшного заболевания на ранних стадиях.

Стартапер из Великобритании Билли Бойл изобрел новый метод диагностики онкологии с помощью специальной респираторной маски ReCIVA. Она помогает определить симптомы страшного заболевания на ранних стадиях.Примечательно, что Билли Бойл придумал свое ноу-хау после трагедии в собственной семье. От рака толстой кишки в 2016 году скончалась его супруга. Женщине было всего 36 лет. После этого британец воспитывает их двоих детей в одиночку.Маска может анализировать частицы выдыхаемого воздуха и, исходя из полученных данных, поставит диагноз. К умному устройству подключены специальные датчики. Чтобы узнать, больны ли вы раком, нужно всего лишь надеть ReCIVA на лицо и подышать,сообщает Bloomberg. Маска сообщит о вероятности появления опухолей в организме.По словам изобретателя, маска, в частности, выявляет признаки рака легких и толстой кишки на ранней стадии. КомпанияБилли Бойла Owlstone уже собрала серьезные инвестиции на производство респиратора. Инвесторы уже вложили в ноу-хау порядка 38,5 миллиона долларов.Как писали Dni.Ru, ранее эксперты сообщили, что в России насчитывается более 3,5 миллиона людей с онкологическими заболеваниями. При этом около 40% пациентов узнают о болезни в самый последний момент, когда шансы выжить близятся к нулю.