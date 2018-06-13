Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову. Примадонна рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию.

Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову. Примадонна рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию.Алла Пугачева стала второй звездной гостьей нового шоу популярного актера Олега Меньшикова, который создал собственный канал на YouTube. Несмотря на то, что интервью с Примадонной еще не появилось в Сети, ушлые журналисты умудрились раздобыть отрывки.Так, Примадонна рассказала, что у нее никогда не было кумиров. "Ни перед кем, Олег, я не трепетала. Даже, если я с Бетт Мидлер разговаривала, я ж понимала, что она точно так же пашет, все мы коллеги. Просто ее знает весь мир, а меня весь Советский Союз", – скромно отметила Пугачева.Певица призналась, что при встрече с легендарным артистом Владимиром Высоцким попала в неловкую ситуацию. "Однажды не узнала его в лифте. Такой обросший был. А он обиделся: "Поздоровалась бы, свинья", – рассказала артистка.Прокомментировала Алла и свой сенсационный брак с юмористом и шоуменом Максимом Галкиным. "Он сказал: "Давай, ну что это уже?" Я спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут... Макс сказал: "Конечно. Не бойся ничего!" И все..." – заключила Пугачева.При этом супруги крепко дружат с экс-супругом Примадонны Филиппом Киркоровым. Такие нежные отношения Алла сравнила с роковым любовным треугольником Иосиф Брик-Лиля Брик-Владимир Маяковский. "Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?" – цитирует Аллу Пугачеву .