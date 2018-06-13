Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летина рассказал, что пермский клуб Амкар не прошел лицензирование и покинет Российскую футбольную премьер-лигу.

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летина рассказал, что пермский клуб "Амкар" не прошел лицензирование и покинет Российскую футбольную премьер-лигу."В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19", — сказал Летин, которого цитирует ТАСС.Президент клуба Геннадий Шилов днем 13 июня должен дать пресс-конференцию, на которой расскажет о дальнейшей судьбе команды, отмечает РИА Новости. Скорее всего, клуб прекратит свое существование. Как сообщил Летин, "Амкар" не сможет выступить и в Футбольной национальной лиге. При этом у команды остается шанс заявиться в Профессиональную футбольную лигу – третий по силе сезон чемпионата страны.Отметим, что с большой долей вероятности "Амкар" в РФПЛ заменит махачкалинский "Анжи", который уже выразил желание вернуться в элитный дивизион в случае исключения пермского клуба.