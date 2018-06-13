Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой выпустить из-под стражи 66 украинцев, отбывающих наказание в России по различным уголовным статьям. Она опубликовала соответствующее открытое письмо в социальной сети.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой выпустить из-под стражи 66 украинцев, отбывающих наказание в России по различным уголовным статьям. Она опубликовала соответствующее открытое письмо в социальной сети.По мнению Савченко, для их освобождения необходимо использовать "любые правовые способы". Она добавила, что подобный шаг может наладить диалог между странами."Я прошу вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен. Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире", – говорится в открытом письме, опубликованном на странице Савченко в Facebook. К посту депутат приложила список из осужденных в России граждан Украины.Напомним, что Российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов на Донбассе. В мае 2016 года Владимир Путин помиловал ее, после чего Савченко вернулась на Украину. Позднее она высказывалась о своих президентских амбициях и призывала народ поддержать ее.В данный момент Савченко находится под арестом. Генпрокуратуры Украины считает, что она готовила теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.Информация дополняется.