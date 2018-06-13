Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин рассказал о ситуации с проданными билетами на матчи чемпионата мира по футболу. По его словам, на групповом этапе турнира на стадионах во время матчей будет мало свободных мест.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о ситуации с проданными билетами на матчи чемпионата мира по футболу. По его словам, на групповом этапе турнира на стадионах во время матчей будет мало свободных мест."Могу сказать, что на групповом этапе вы найдете очень мало свободных мест на стадионах, — сказал Сорокин, которого цитирует РИА Новости​​​. — На каждый стадион недопродажи в пределах погрешности. Скажем, 1000-1500 тысячи билетов, но это максимум".