Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду на достойное выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу. Кроме того, он призвал соотечественников гостеприимно встретить всех болельщиков, которые посетят страну.

Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду на достойное выступление сборной России на Чемпионате мира по футболу. Кроме того, он призвал соотечественников гостеприимно встретить всех болельщиков, которые посетят страну.Патриарх отметил, что от выступления национальной команды будут зависеть впечатления россиян от такого важного спортивного события, как чемпионат. "Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", – сказал он.Стоит отметить, что предстоятель церкви призвал верующих гостеприимно встретить в храмах всех гостей, которые посещают Россию в связи с чемпионатом, передает . "Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе, и на церковных площадках всех тех людей, которые буду обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг", – добавил патриарх Кирилл.Информация дополняется.