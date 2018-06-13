В Сети разгорелся скандал из-за фото президента Украины Петра Порошенко со своим отцом Алексеем Ивановичем. Пользователи обратили внимание на то, что родитель главы государства носит незаслуженные награды.

В Сети разгорелся скандал из-за фото президента Украины Петра Порошенко со своим отцом Алексеем Ивановичем. Пользователи обратили внимание на то, что родитель главы государства носит незаслуженные награды.На своей странице в Facebook Порошенко выложил снимок с отцомв честь дня рождения Алексея Ивановича. "Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде", а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!" – написал украинский лидер.При этом на фото видно, что на груди пожилого мужчины – звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда. Пользователи соцсетей возмутились тем, что Порошенко-старший надел награды, которыми не был отмечен. Такого публичного позора президент Украины явно не ожидал, публикуя снимок.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить", – написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса. "Подозреваю, что звезды героев на прокат взяли. Сфотографироваться!", "Это у них семейное!", "Ряженый", – возмутились другие пользователи соцсети.Однако, по словам некоторых блогеров, не исключено, что родитель президента Украины носит звезду "Героя казачества". Так,коллекционер и фалерист Андрей Боечко написал, что детально разбирался в вопросе. "Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР", – сообщил Боечко.Известно, что Алексей Порошенко является Героем Украины. Кроме того, он награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом "Знак Почета", медалью "За трудовое отличие" и медалью в ознаменование 100-летней годовщины рождения Ленина.