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<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-otmetili-den-rossii.html" target="_blank">Отметили День России</a> - Презентации волонтёрских проектов, показательные выступления спортсменов , мастер-классы и масштабный танцевальный марафон. Владимир вместе со всей страной отметил День России. Гостей праздника развлекали на площадках города, а ровно в полдень - на главной сцене - первые лица области вместе с горожанами хором спели Гимн нашей страны.