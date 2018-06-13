Презентации волонтёрских проектов, показательные выступления спортсменов , мастер-классы и масштабный танцевальный марафон. Владимир вместе со всей страной отметил День России. Гостей праздника развлекали на площадках города, а ровно в полдень - на главной сцене - первые лица области вместе с горожанами хором спели Гимн нашей страны.
Презентации волонтёрских проектов, показательные выступления спортсменов , мастер-классы и масштабный танцевальный марафон. Владимир вместе со всей страной отметил День России. Гостей праздника развлекали на площадках города, а ровно в полдень - на главной сцене - первые лица области вместе с горожанами хором спели Гимн нашей страны.
Праздновать День России начали хоровым исполнением Гимна и патриотическим танцевальным флешмобом. Соборную площадь, парк Липки и Пушкинский бульвар в этот день специально отдали в распоряжение молодёжи.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Дети, молодёжь. К ним подтягиваются родители, старшее поколение. Как они видят Россию. Как они видят наш город, нашу область. Я очень благодарна молодёжи, волонтёрам, всем. Мне кажется, здесь очень много люди узнают. Вот, пожалуйста, хочешь стихи читай, хочешь танцами занимайся. Хочешь, иди посмотри, что делается в городе".
Марафон "В ритме танца", музыкальная экспедиция, мастер-классы, показательные выступления спортсменов. Целый день гостей праздника развлекали на десятках интерактивных площадок.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "И сейчас, с этим настроением каждый понимает, что он гражданин великой страны. Понимание есть у всех. И то, что выходят на улицы и говорят: "С праздником", - говорит о том, что праздник этот знают и праздник этот любят".
Владимир Стригунов, гость праздника: "Отлично! Очень хорошо. Много вещей, куда можно ребёнка маленького сводить. Интересные мастер-классы показывают".
Выездная общественная приёмная "Судьба солдата" - новый проект поискового движения России. К площадке поисковиков очередь. Горожане интересуются судьбой пропавших в годы Великой Отечественной родственников.
Иван Ефимов, гость праздника: "Я хотел узнать информацию о своих двух прадедушках. Один пропал еще в начале войны. А другой умер уже в мирные годы. Побольше информации, а то почти вся информация не сохранилась".
Сергей Лукезо, боец поискового отряда: "Мы помогаем людям узнать судьбу их родственников пропавших без вести или погибших. Если люди не знают место захоронения или какие-то нюансы судьбы своего родственника, помогаем людям узнать, если у них награды, о которых они не знают".
Малышам на Пушкинском бульваре предлагают своими руками сделать сувениры с российским триколором.
Надежда Говоркова, педагог Дворца детского и юношеского творчества: "Мы сейчас с вами смастерим такую птичку как флаг Российской Федерации. И будем её с гордостью носить. Особенно сегодня, в День России".
Татьяна Романовна, гость праздника: "Вот эти мероприятия, они помогают сделать праздник родным и близким. Очень нравятся флаги, и вообще, гордость за Россию".
До самого вечера на Соборной площади танцевали, читали стихи и пели патриотические песни. В торжествах по случаю Дня России приняли участие десятки тысяч горожан.