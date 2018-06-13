Жертва изнасилования Диана Шурыгина и обвиненный в этом преступлении Сергей Семенов очень удивились, столкнувшись лицом к лицу. Молодой человек отказался с ней разговаривать, а девушка убежала, хлопнув дверью.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина и обвиненный в этомпреступлении Сергей Семенов очень удивились, столкнувшись лицом к лицу. Молодойчеловек отказался с ней разговаривать, а девушка убежала, хлопнув дверью.Сегодня, 13 июня, редакторы одной из программ обманным путемзаманили Семенова и Шурыгину в фотостудию. Сергей пришел, когда Диане делалимакияж. Он оторопел, увидев девушку в помещении. Молодой мужчинапопятился и наотрез отказался общаться с ней.Девушка тоже не была настроена на контакт, она собрала вещии вместе с супругом, не скрывая раздражения, покинула студию, хлопнув дверью. Продюсеры пыталисьуговорить молодых людей примириться, но увещевания ни к чему не привели,сообщаетОтметим, что историю знакомства 17-летней Дианы Шурыгиной и 20-летнегоСергея Семенова в январе 2017 года узнала вся страна. В эфире "Пусть говорят" девушка,глотая слезы, рассказывала, как ее изнасиловали в загородном коттедже. Там, на вечеринке у незнакомых людей, Диана выпила водки "на донышке", а после обвинилаСеменова в изнасиловании.Сергей пытался оправдать себя и доказать, что интимнаясвязь была по взаимному согласию, но суд посчитал иначе. Молодой мужчинаполучил три года колонии строгого режима, но за примерное поведение егоотпустили уже через год. С тех пор Сергей и Диана постоянно обмениваютсяколкостями и оскорблениями в телеэфирах и соцсетях, но, после освобождения Семенова из колонии, лично встретились впервые.Добавим, что в недавнем выпуске "Прямого эфира" телеканала "Россия1" Сергей рассказал, что перебрался в Москву на ПМЖ. Он планирует профессиональнозаниматься благотворительностью. Диана Шурыгина, в свою очередь, не оставляет попыток стать певицей.