Российский хоккеист и капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает вместе с командой праздновать чемпионство в Кубке Стэнли. После того, как хоккеисты кэпз приняли участие в чемпионском параде, они переместились в один из столичных ресторанов.
Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает вместе с командой праздновать чемпионство в Кубке Стэнли. После того, как хоккеисты "кэпз" приняли участие в чемпионском параде, они переместились в один из столичных ресторанов.
Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Прюитта, на чемпионском мероприятии Овечкин под романтическую песню певицы Тины Тернер Simply The Best станцевал медленный танец вместе с главным трофеем Национальной хоккейной лиги.
The Capitals were partying at the W Hotel last night. A friend sent over some video of Ovechkin serenading Stanley: pic.twitter.com/0Hp6eJBtmE
— Alex Prewitt (@alex_prewitt) 13 июня 2018 г.
Напомним, что "Вашингтон" добился первой победы в Кубке Стэнли, когда в финальной серии турнира победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.