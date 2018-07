Российский хоккеист и капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает вместе с командой праздновать чемпионство в Кубке Стэнли. После того, как хоккеисты кэпз приняли участие в чемпионском параде, они переместились в один из столичных ресторанов.

Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает вместе с командой праздновать чемпионство в Кубке Стэнли. После того, как хоккеисты "кэпз" приняли участие в чемпионском параде, они переместились в один из столичных ресторанов.Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Прюитта, на чемпионском мероприятии Овечкин под романтическую песню певицы Тины Тернер Simply The Best станцевал медленный танец вместе с главным трофеем Национальной хоккейной лиги.The Capitals were partying at the W Hotel last night. A friend sent over some video of Ovechkin serenading Stanley: pic.twitter.com/0Hp6eJBtmE— Alex Prewitt (@alex_prewitt) 13 июня 2018 г.Напомним, что "Вашингтон" добился первой победы в Кубке Стэнли, когда в финальной серии турнира победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:1.