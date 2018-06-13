Россия впервые в истории готовится принимать Чемпионат мира по футболу. Он, несомненно, пройдет на высоком уровне и станет образцовым по организации. Жаль лишь, что некоторые деятели смеются над этим мероприятием.

Россия впервые в истории готовится принимать Чемпионат мира по футболу. Он, несомненно, пройдет на высоком уровне и станет образцовым по организации. Жаль лишь, что некоторые деятели смеются над этим мероприятием.Сатирическая песня резидента Comedy Club Семена Слепакова, посвященная Чемпионату мира и нашей сборной по футболу, в которой он советует назначить тренером главу Чечни Рамзана Кадырова, пришлась не по нраву юмористу Евгению Петросяну."У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне Чемпионат мира по футболу. И путать сатиру с недоброжелательством непозволительно", – возмущен артист.Он врезал зарвавшемуся Слепакову за неуместный юмор над серьезным спортивным мероприятием. "Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства, – кричит Петросян. – У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне Чемпионат мира по футболу, и, я бы сказал, превзойти мировой уровень. И это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем, не имеет значения. Это же спорт, это не более чем игра. Все зависит и от мастерства, и от расклада, как повезет. Поэтому пожелаем нашей сборной удачи"."Прогнозы у нас, конечно, не оптимистичные, но это не значит, что мы должны куражиться. Это попахивает большим недоброжелательством. Нельзя путать сатиру с недоброжелательством", – цитирует ПетросянаНапомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сочинение артиста ему понравилось: "Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично – он же наш, с Кавказа".