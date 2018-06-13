Брэду Питту вернули право видеться с детьми без разрешения Анджелины Джоли. Кроме того, теперь актриса должна согласовывать все аспекты воспитания наследников с мужем.

Брэду Питту вернули право видеться с детьми без разрешения Анджелины Джоли. Кроме того, теперь актриса должна согласовывать все аспекты воспитания наследников с мужем.Питт поспешил воспользоваться вновь приобретенным правом опеки и отобрал у Джоли четверых детей. Анджелина хотела на время съемок во второй части фильма "Малифисента"увезти всю семью в Британию, но Брэд разрешил супруге взять с собой лишь двух из шести их детей: 11-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Остальные наследники будут жить с отцом в США.При этом суд Лос-Анджелеса предупредил Анджелину, что если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с Брэдом, ее могут лишить опеки. В этом случае пятерых наследников передадут Питту, а шестой сын пары Мэддок будет сам выбирать с кем жить, так как ему уже исполнилось 16 лет.Согласно новым правилам опеки Джоли должна предоставить мужу номера мобильных телефонов всех детей – и актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. При этом Анджелине запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку и разговоры, передает сайт со ссылкой на US Magazine.Развод голливудской пары длится уже полтора года. От постоянных стычек Джоли и Питта страдают дети. Изначально актриса объявила мужа опасным для наследников и Брэд лишился права видеться с отпрысками.Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.