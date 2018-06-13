Неравным браком принято считать отношения между людьми, сильно отличающимися друг от друга по возрасту или социальному статусу. В былые временя такие союзы называли мезальянсом, но и по сей день к ним остается неоднозначное отношение. Глядя на подобные пары невольно начинаешь сомневаться в искренности и бескорыстности чувств двоих людей.

Неравным браком принято считать отношениямежду людьми, сильно отличающимися друг от друга по возрасту или социальномустатусу. В былые временя такие союзы называли мезальянсом, но и по сей день кним остается неоднозначное отношение. Глядя на подобные пары невольно начинаешьсомневаться в искренности и бескорыстности чувств двоих людей.Неравные браки возникают по разнымпричинам, самая частая из них – это так называемый обмен энергиями из серии"ты – мне, я – тебе". Один партнер для другого играет роль молодильногояблочка, взамен получая более осязаемые, например, материальные блага. Также не редкойпричиной является потребность в опеке. Данный фактор одинаково часто проявляетсякак со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Старший партнер видит вмладшем возможность реализовать свои нераскрытые потребности в опеке, заботе,покровительстве. Девушки, обделенные отцовским вниманием или мужчины,попадающие под определение "маменькин сынок", не привыкшие самостоятельно нестиответственность, склонны искать себе более взрослого стабильного партнера.Кризис среднего возраста, зарождающаясядепрессия, ощущение, что полжизни уже позади, подталкивают на необдуманныепоступки представителей обоих полов. Особенно, если подведение промежуточныхитогов своей жизни по каким–то причинам не устраивает. Именно серость иобыденность заставляют человека задуматься о создании семьи с более молодымпартнером.Преимуществом людей постарше можетвыступать умение красиво ухаживать. Зрелые мужчины увереннее в себе, стабильнее,умеют себя преподнести и чаще именно благодаря своей харизме и обаяниювыигрывают на фоне более молодых соперников. Благодаря комплексу особенностейфизико–биологических процессов, крайне бурное половое влечение вытесняетсяболее утонченным романтично–эротическим порывом. Девушка рядом с такимпредставителем сильного пола может чувствовать себя капризной принцессой ибогиней одновременно. Зачастую свои чувства старший партнер выражает не толькои не столько за счет слов, сколько за счет умело подобранных подарков, внимания,различного рода приятных сюрпризов.Как ни крути, самой частой причинойнеравных браков испокон веков все же остается меркантильный интерес. Старшихпредставителей таких союзов принято считать "слепцами", не понимающими истиннойсути происходящего, но они прекрасно осознают и, что еще важнее, принимают"правила такой игры". И данный вариант брака можнопризнать самым проблемным. Все потому, что "чистота крови" одного из партнеровзорко соблюдается родственниками и друзьями, в то время как его возлюбленный (иливозлюбленная) был бы рад повысить социальный статус за счет выгодного союза.Последнее время очень часто молодые людивступают в близкие отношения с женщиной старшего возраста с целью (сами себе онив этом не признаются) вырасти по карьерной лестнице за счет связей партнерши.Мезальянсы могут иметь разные причинывозникновения, но и сами по себе они тоже отличаются друг от друга. Психологисчитают, что под определение неравных браков по возрасту, например, попадаюттакие, где один старше другого всего на 7 лет.Как и у всего на свете у таких отношенийесть свои недостатки и достоинства. И если минусы, как говорится, налицо, то о плюсахпринято умалчивать. Тем не менее, это не значит, что их нет вообще. Одно изсамых больших преимуществ – это возвращение уверенности в себе. Будь товнешность или потенция, время властно над всеми людьми. Само присутствие рядомпартнера значительно младше себя не только молодит внешне, но и зажигаетизнутри. В сексуальном плане тоже можно найти пару–тройку плюсов. Так,например, более опытная половинка привносит в отношения романтику, знания иуверенность, а другая – раскрепощенность и неуемную энергию.Тема мезальянса стара как мир, написано оподобных союзах немало научных трудов и прекрасных поэтических романов. Каждыйнаходит в нем свое – то, чего ему не хватает в жизни, а главное – свое счастье.