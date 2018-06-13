Он погиб на месте происшествия

Он погиб на месте происшествияПод Ковровом во Владимирской области водитель врезался на большой скорости в пост ГИБДД. В результате машина загорелась.Авария произошла в ночь с 11 на 12 июня, около трех часов. На федеральной трассе М-7 в районе деревни Сенинские дворики водитель не справился с управлением, и легковушка врезалась в кирпичную постройку.В результате машина загорелась. Огонь полностью её уничтожил. Водитель скончался на месте ДТП. По данному факту полиция проводит проверку.