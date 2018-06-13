К сотрудникам полиции на станции метро «Павелецкая» обратился гражданин Мексики, и сообщил о пропаже своей сумки с личными вещами, он предположил, что ее могли украсть...

«К сотрудникам полиции на станции метро «Павелецкая» обратился гражданин Мексики, и сообщил о пропаже своей сумки с личными вещами, он предположил, что ее могли украсть. При себе иностранец имел паспорт болельщика чемпионата мира.В ходе проверки полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в метро мексиканец входил уже без сумки. Сотрудники УВД на Московском мерополитене связались с коллегами из транспортной полиции (ЛО МВД России на станции Москва-Белорусская) и выяснили, что болельщик оставил сумку в вагоне аэроэксперсса, следующего из аэропорта «Шереметьево» до Белорусского вокзала. Находка была незамедлительно доставлена в комнату полиции на станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии метро, после чего ее вернули владельцу.Мексиканский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность и внимание к его обращению», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк