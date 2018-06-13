Сын шоумена Сергея Зверева
Сергей продолжает поиски своей биологический матери. Юноша отправился на родину
отца в Иркутскую область, чтобы расспросить родственников и наконец-то узнать
правду о своем происхождении.
Сын шоумена Сергея Зверева
Сергей продолжает поиски своей биологический матери. Юноша отправился на родину
отца в Иркутскую область, чтобы расспросить родственников и наконец-то узнать
правду о своем происхождении.
Зверев-младший около десяти
лет назад узнал, что он приемный – бабушка в пылу гнева огорошила юношу этой
новостью. С тех пор Сергей не прекращает попытки докопаться до истины. Недавно
он нанял частных детективов, однако сыщики не смогли помочь молодому мужчине.
Сын короля гламура вместе с
супругой Юлией отправился в гости к родственникам в деревню под Иркутском. Юношу
в каждом доме встречали хлебосольно: накрывали на стол, делились ностальгическими
воспоминаниями из детства Зверева-младшего, но, как только разговор заходил о
матери молодого мужчины, все как один принималась отговаривать Сергея от поисков,
советовали прошлого не ворошить.
Зверев-младший пришел к дому родной бабушки, которая вырастила его и заменила ему мать. Несмотря на настойчивость, с
которой Сергей звонил в дверной звонок, пожилая женщина ему так и не открыла.
Местный житель Владимир
рассказал юноше собственную версию событий. "Был брат (у Сергея Зверева-старшего.
– Прим. ред.), но он, к сожалению, погиб трагически. Он болел, у него была
астма, неизлечимая. Он решил не мучить ни себя, ни родственников, он покончил
жизнь самоубийством. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья и был
ребенок на стороне. Когда тот погиб, Сергей Зверев решил забрать этого мальчика
к себе, дал ему свою фамилию и сделал своим сыном", – рассказал мужчина.
Двоюродный дедушка Сергея-младшего
Александр Зверев решил помочь родственнику и согласился пройти ДНК-тест. Сын шоумена
узнал результаты экспертизы в эфире программы "Прямой эфир" телеканала "Россия
1".
Сергей получил конверт от ведущего
Андрея Малахова, отпрыск короля гламура решил вслух не озвучивать итог исследования. Взглянув
на результат, Зверев-младший потерял самообладание. Молодой мужчина выбежал из
студии в слезах.