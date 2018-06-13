Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски своей биологический матери. Юноша отправился на родину отца в Иркутскую область, чтобы расспросить родственников и наконец-то узнать правду о своем происхождении.

Сын шоумена Сергея ЗвереваСергей продолжает поиски своей биологический матери. Юноша отправился на родинуотца в Иркутскую область, чтобы расспросить родственников и наконец-то узнатьправду о своем происхождении.Зверев-младший около десятилет назад узнал, что он приемный – бабушка в пылу гнева огорошила юношу этойновостью. С тех пор Сергей не прекращает попытки докопаться до истины. Недавноон нанял частных детективов, однако сыщики не смогли помочь молодому мужчине.Сын короля гламура вместе ссупругой Юлией отправился в гости к родственникам в деревню под Иркутском. Юношув каждом доме встречали хлебосольно: накрывали на стол, делились ностальгическимивоспоминаниями из детства Зверева-младшего, но, как только разговор заходил оматери молодого мужчины, все как один принималась отговаривать Сергея от поисков,советовали прошлого не ворошить.Зверев-младший пришел к дому родной бабушки, которая вырастила его и заменила ему мать. Несмотря на настойчивость, скоторой Сергей звонил в дверной звонок, пожилая женщина ему так и не открыла.Местный житель Владимиррассказал юноше собственную версию событий. "Был брат (у Сергея Зверева-старшего.– Прим. ред.), но он, к сожалению, погиб трагически. Он болел, у него былаастма, неизлечимая. Он решил не мучить ни себя, ни родственников, он покончилжизнь самоубийством. Как люди говорят, у брата Сергея была своя семья и былребенок на стороне. Когда тот погиб, Сергей Зверев решил забрать этого мальчикак себе, дал ему свою фамилию и сделал своим сыном", – рассказал мужчина.Двоюродный дедушка Сергея-младшегоАлександр Зверев решил помочь родственнику и согласился пройти ДНК-тест. Сын шоуменаузнал результаты экспертизы в эфире программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1".Сергей получил конверт от ведущегоАндрея Малахова, отпрыск короля гламура решил вслух не озвучивать итог исследования. Взглянувна результат, Зверев-младший потерял самообладание. Молодой мужчина выбежал изстудии в слезах.