Вслед за премьером Георгием Квирикашвили ушел в отставку весь кабинет министров Грузии. Это стандартная процедура, которая прописана в конституции страны. Но до формирования нового состава совета министров свои обязанности будут выполнять министры прежнего кабинета.

Вслед за премьером Георгием Квирикашвили ушел в отставку весь кабинет министров Грузии. Это стандартная процедура, которая прописана в конституции страны. Но до формирования нового состава совета министров свои обязанности будут выполнять министры прежнего кабинета.Парламентское большинство должно предложить президенту Грузии кандидатуру на пост премьера, сообщает "Интерфакс". Президент Грузии в течение семи дней должен определиться с кандидатурой премьера. Затем еще неделя выделяется кандидату в премьер-министры на то, чтобы собрать свою потенциальную команду кандидатов на министерские портфели.После этого состав правительства предоставляется в парламент для получения вотума доверия. Еще семь дней дается грузинскому парламенту на обсуждение кандидатур и вынесение новому премьеру и министерскому составу вотума доверия. Вместе с утверждением состава правительства парламенту премьер-министр также представляет новую программу действий нового правительства.Отставка Георгия Квирикашвили была одним из требованием митинговавших в Тбилиси. Они требовали наказать убийц 16-летнего подростка, погибшего в декабре 2017 года в уличной потасовке. 31 мая Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.