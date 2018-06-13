За последнее время количество договоров долевого участия в Москве выросло более чем на 35%.

Эксперты bnMAP.pro проанализировали количество сделок с квартирами, осуществленных физлицами в Москве с января по май 2018 года включительно.Итак, в старых границах российской столицы в апреле-мае 2018 года суммарно было подписано 4658 договоров. А это на 10,5% превышает значения аналогичного периода 2017 года, когда в апреле-мае 2017 года подписано 4216 договоров.Всего же с начала 2018 года заключено 13864 сделки, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 35,5%.