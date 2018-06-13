9 сентября москвичи выберут городского голову. Эпатажный актер Никита Джигурда уже заявил о своем намерении побороться за пост столичного градоначальника. А сторонники Виталины Цымбалюк-Романовской заявили о том, что хотели бы создать инициативную группы по выдвижению ее в мэры.

9 сентября москвичи выберут городского голову. Эпатажный актер Никита Джигурда уже заявил о своем намерении побороться за пост столичного градоначальника. А сторонники Виталины Цымбалюк-Романовской заявили о том, что хотели бы создать инициативную группы по выдвижению ее в мэры.Виталина Цымбалюк-Романовская – одна из самых узнаваемых персон сегодня. Почти тридцать эфиров "Пусть говорят" и еще примерно столько же других программ сделали ее настоящей звездой. Многие москвичи ее обожают – Виталину приглашают на громкие премьеры в театре, ей целуют руки, у нее просят совета и поддержки.Враги и клеветники называют ее воровкой и требуют посадить в тюрьму. А сторонники мечтают посадить в кресло столичного мэра. Молодая, амбициозная, энергичная, она, как считают сторонники Виталины, отлично бы справилась на ответственной должности. Она показала себя эффективным менеджером, работая директором московского театра под руководством Армена Джигарханяна, сумела проявить себя любящей Москву горожанкой, настоящей патриоткой столицы. У нее несколько квартир в разных районах города, но больше всего ей нравится запад, где Виталина и живет после развода. А все надуманные обвинения в ее адрес и подписка о невыезде скоро наверняка закончатся."Мы считаем, что инициативная Виталина – это тот глоток свежего воздуха, который очень нужен всем, – говорят в группе поддержки бывшей жены Джигарханяна. – Она наверняка захочет уделять повышенное внимание театрам и поддержке пенсионеров. Виталина много лет заботилась о старике и знает не понаслышке о том, что требуется этой категории граждан. А какие у нее талантливые родители! Мама-костюмер вполне могла бы стать имиджмейкером Цымбалюк-Романовской и готовить ее к публичным выступлениям. А отец-инженер вполне может возглавить предвыборный штаб".Сама Виталина пока никак не комментирует слухи о возможном выдвижении на пост мэра. Она словам предпочитает конкретные дела. До сих посту столичного градоначальника женщин не было. Но нарушится ли традиция в сентябре?..