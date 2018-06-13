Пошёл на таран. В Ковровском районе водитель врезался в пост ДПС. Авария случилась рядом с Сенинскими двориками. Ниссан Премьера налетела на кирпичное здание стационарного поста патрульной службы. От столкновения автомобиль загорелся. Внутри в это время находился водитель - мужчина 1983 года рождения погиб на месте.

Пошёл на таран. В Ковровском районе водитель врезался в пост ДПС. Авария случилась рядом с Сенинскими двориками. "Ниссан Премьера" налетела на кирпичное здание стационарного поста патрульной службы. От столкновения автомобиль загорелся. Внутри в это время находился водитель - мужчина 1983 года рождения погиб на месте. Машину виновника ДТП искорёжило до неузнаваемости. Ликвидировали последствия ДТП 17 человек и 5 единиц техники.