Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы государства о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе не требует пояснений. Об этом он сообщил 13 июня на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы государства о "тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе" не требует пояснений. Об этом он сообщил 13 июня на брифинге.
Таким образом в ходе прямой линии 7 июня Владимир Путин ответил на вопрос
писателя Захара Прилепина
о возможном прорыве Киева по линии соприкосновения в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. Он спросил президента, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу.
Российский лидер выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".
Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление было предельно ясным. "Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду.
Поэтому здесь сказано однозначно", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Также Песков напомнил о том, как был поставлен вопрос. Речь шла о новом витке "кровавой и братоубийственной войны", который Киев ведет с 2014 года против собственного народа на юго-востоке Украины.
Напомним, отвечая на вопрос, Владимир Путин возмутился, как Киев может считать "эти территории своими, но при этом постоянно подвергать жителей обстрелу". По его словам, нынешние украинские власти не могут и не хотят решить проблему территорий ЛНР и ДНР.