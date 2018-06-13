Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы государства о тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе не требует пояснений. Об этом он сообщил 13 июня на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание главы государства о "тяжелых последствиях возможных провокаций Киева в Донбассе" не требует пояснений. Об этом он сообщил 13 июня на брифинге.Таким образом в ходе прямой линии 7 июня Владимир Путин ответил на вопросписателя Захара Прилепинао возможном прорыве Киева по линии соприкосновения в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. Он спросил президента, что будет, если Украина нанесет удар по Донбассу.Российский лидер выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление было предельно ясным. "Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду.Поэтому здесь сказано однозначно", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.Также Песков напомнил о том, как был поставлен вопрос. Речь шла о новом витке "кровавой и братоубийственной войны", который Киев ведет с 2014 года против собственного народа на юго-востоке Украины.Напомним, отвечая на вопрос, Владимир Путин возмутился, как Киев может считать "эти территории своими, но при этом постоянно подвергать жителей обстрелу". По его словам, нынешние украинские власти не могут и не хотят решить проблему территорий ЛНР и ДНР.