Владимир Путин сформировал костяк своей администрации на новый президентский срок. Указом президента главой администрации вновь назначен Антон Вайно. Переназначены также два первых заместителя руководителя президентской администрации - Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Владимир Путин сформировал костяк своей администрации на новый президентский срок. Указом президента главой администрации вновь назначен Антон Вайно. Переназначены также два первых заместителя руководителя президентской администрации — Алексей Громов и Сергей Кириенко.Вновь назначен замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Указ о назначениях опубликован на сайте Кремля.Замруководителя администрации – пресс-секретарем президента России переназначен Дмитрий Песков. Песков работает пресс-секретарем Путина с 25 апреля 2008 года. Он начинал работать с Путиным еще тогда, когда нынешний глава российского государства был премьер-министром. После избрания Путина на новый президентский срок В мае 2012 года с Песков стал пресс-секретарем президента России и заместителем главы президентской администрации.Песков родился 17 октября 1967 года. Он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова. Дмитрий Песков работал в МИД, а также в российском посольстве в Турции. Владеет английским и турецким языками.Антон Вайно возглавлял президентскую администрацию с августа 2016 года. Он родился в Таллине 17 февраля 1972 года. Вайно – выпускник МГИМО.Дед Антона Вайно с 1978 по 1988 годы был первым секретарем ЦК компартии Эстонии.Кроме того проведены назначения на посты помощников президента России. Лариса Брычева назначена помощником президента России – начальником Государственно-правового управления. Также переназначены на должности помощников Андрей Белоусов, Владислав Сурков, 70-летний Юрий Ушаков, Сергей Глазьев и Андрей Фурсенко.Новым помощником президента России стал Анатолий Серышев. А вместо возглавившего аппарат правительства России Константина Чуйченко помощником Путина и начальником контрольного управления Кремля стал Дмитрий Шальков. Шальков — генерал-полковник юстиции. С марта 1993 года он работает в органах безопасности. А в марте 2015 года был назначен на должность статс-секретаря — заместителя директора ФСБ России.Также советником президента переназначен Антон Кобяков.Сохранил пост помощника главы российского государства Игорь Левитин. Руководителем протокола президента России переназначен Владислав Китаев. Он на эту должность назначен в сентябре 2016 года, сменив на посту Владимира Островенко, который в том же году стал замглавы президентской администрации. На должность советника президента Путин также переназначил Александру Левицкую.Еще Путин освободил от обязанностей своих помощников курировавшего военно-технической сотрудничество Владимира Кожина и Евгения Школова. О назначениях их сменщиков пока ничего не известно. Пока в Кремле ничего не сообщают и о судьбе еще двух помощников главы государства – Игоре Щеголеве и Николае Цуканове. А вот Герман Клименко свое кресло в Кремле не сохранил.