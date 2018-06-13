Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство волейболисту питерского Зенита кубинцу Ореолю Камехо. Кубинский игрок выступает за питерцев на позиции доигровщика с 2015 года. Всего же в российском чемпионате Камехо играет с 2013-го года.

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство волейболисту питерского "Зенита" кубинцу Ореолю Камехо. Кубинский игрок выступает за питерцев на позиции доигровщика с 2015 года. Всего же в российском чемпионате Камехо играет с 2013-го года. До "Зенита" он защищал цвета новосибирского "Локомотива"."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции РФ постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Камехо Дарати Ореоля, родившегося 22 июля 1986 года на Кубе", — приводится текст сообщения, которое подписал Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информацииРанее за время своих выступлений за сборную Кубы Камехо завоевывал золото Кубка Америки (2008 год), а также бронзовые медали Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и дважды – Кубка Америки (2005, 2007).