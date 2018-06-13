Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по
футболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные
эмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и добавил традиционное:
Welcome to Russia!
Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по
футболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные
эмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и добавил традиционное:
Welcome to Russia!
Заявление президента прозвучало на заседании 68-го конгресса
FIFA, которое проходит в преддверии старта мундиаля. "Наша цель
– чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали
радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной,
многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы
вернуться к нам вновь", – сказал российский лидер.
21-й чемпионата мира по футболу стартует в России завтра, 14
июня. Матчи пройдут на 12-ти стадионах в 11-ти городах России. Матч-открытие
состоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и
Саудовской Аравии, передает
Перед этим пройдет красочная церемония открытия, на которой
публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс. Во время
музыкальной феерии к нему присоединится знаменитая российская оперная дива Аида
Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет
олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все
игроки сборных–участниц на российской земле.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой
мирового чемпионата по футболу, также в первый раз мундиаль состоится на
территории двух частей света – Европы и Азии.
Тем временем эксперты комментируют предстоящее спортивное
событие и гадают, как оно отразится на российской экономике. Очевидно, что наша
страна получил неплохие дивиденды от резкого увеличения числа туристов.
Также предстоящий
мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте, в этом уверен
член совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян. По его
мнению, рубль укрепится по отношению к доллару и евро на 2-3%.