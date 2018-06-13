Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и добавил традиционное: Welcome to Russia!

Россия полностью готова к проведению чемпионата мира пофутболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивныеэмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и добавил традиционное:Welcome to Russia!Заявление президента прозвучало на заседании 68-го конгрессаFIFA, которое проходит в преддверии старта мундиаля. "Наша цель– чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовалирадушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной,многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бывернуться к нам вновь", – сказал российский лидер.21-й чемпионата мира по футболу стартует в России завтра, 14июня. Матчи пройдут на 12-ти стадионах в 11-ти городах России. Матч-открытиесостоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России иСаудовской Аравии, передаетПеред этим пройдет красочная церемония открытия, на которойпублику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс. Во времямузыкальной феерии к нему присоединится знаменитая российская оперная дива АидаГарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будетолицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить всеигроки сборных–участниц на российской земле.Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкоймирового чемпионата по футболу, также в первый раз мундиаль состоится натерритории двух частей света – Европы и Азии.Тем временем эксперты комментируют предстоящее спортивноесобытие и гадают, как оно отразится на российской экономике. Очевидно, что нашастрана получил неплохие дивиденды от резкого увеличения числа туристов.Также предстоящиймундиаль положительно скажется на российской национальной валюте, в этом уверенчлен совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян. По егомнению, рубль укрепится по отношению к доллару и евро на 2-3%.