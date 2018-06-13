Компания Ford Sollers обновила комплектации модели Focus к новому модельному году.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-06-2018-rossijskomu-ford-focus-obnovili-komplektacii.html" target="_blank">Российскому Ford Focus обновили комплектации</a> - Компания Ford Sollers обновила комплектации модели Focus к новому модельному году.
[url=http://33live.ru/novosti/13-06-2018-rossijskomu-ford-focus-obnovili-komplektacii.html]Российскому Ford Focus обновили комплектации[/url] - Компания Ford Sollers обновила комплектации модели Focus к новому модельному году.