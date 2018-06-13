Делегация футбольной сборной Бельгии прибыла в Россию для участия в предстоящем чемпионат мира-2018. Самолет вместе с игроками, тренерским и административным штабом приземлился в Москве. В числе прочих на турнир прибыли лучший бомбардир команды Ромелу Лукаку, Ян Вертонген и бывший игрок Зенита Аксель Витсель.

Делегация футбольной сборной Бельгии прибыла в Россию для участия в предстоящем чемпионат мира-2018. Самолет вместе с игроками, тренерским и административным штабом приземлился в Москве. В числе прочих на турнир прибыли лучший бомбардир команды Ромелу Лукаку, Ян Вертонген и бывший игрок "Зенита" Аксель Витсель.Базироваться "красные дьяволы" будут в подмосковном Нахабине, в то время как проводить тренировочные занятия – в Дедовске на базе СК "Гучково". В день старта чемпионата мира бельгийцы проведут открытую тренировку.Первый поединок на мировом первенстве подопечные Роберто Мартинеса проведут 18-го июня в Сочи против Панамы. Также на групповом этапе бельгийские футболисты сыграют с Тунисом (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград).