Футболисты сборной России по футболу сыграют в стартовом поединке предстоящего чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии в домашнем комплекте формы красного цвета. Вратарский комплект будет зеленого цвета.

Футболисты сборной России по футболу сыграют в стартовом поединке предстоящего чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии в домашнем комплекте формы красного цвета. Вратарский комплект будет зеленого цвета.Об этом сообщает официальный Twitter национальной сборной России.Завтра @TeamRussia сыграет стартовый матч @FIFAWorldCup против Саудовской Аравии в красной форме! Вратарь — в зеленой! @fifaworldcup_ru #Вместемыкоманда pic.twitter.com/93Bgh70urn— Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2018 г.Напомним, что стартовый поединок российских футболистов против Саудовской Аравии состоится 14-го июня на московском стадионе "Лужники". Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.