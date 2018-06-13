Новым главным тренером сборной Испании по футболу стал бывший игрок мадридского Реала Фернандо Йерро. Он будет руководить командой на время чемпионата мира. Ранее специалист был спортивным директором Федерации футбола Испании.

Новым главным тренером сборной Испании по футболу стал бывший игрок мадридского "Реала" Фернандо Йерро. Он будет руководить командой на время чемпионата мира. Ранее специалист был спортивным директором Федерации футбола Испании. О назначении специалиста сообщает Чемпионат.Com.Ранее – за сутки до старта чемпионата мира в России — руководители "красной фурии" объявили об отставке главного тренера Хулена Лопетеги. Главной причиной такого решения стало заключение специалистом контракта с мадридским "Реалом" несмотря на то, что весной испанец продлил свое соглашение со сборной Испании до 2020-го года. Этот поступок не оценил глава федерации Луис Рубиалес.Напомним, что сборной Испании 15-го июня в Сочи поединком группового этапа против команды Португалии предстоит стартовать на мировом первенстве. Затем "красной фурии" предстоит провести игры против Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калиниград).