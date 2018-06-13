Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен. Об этом официально объявили на пресс-конференции команды этой страны в Краснодаре, где базируются игроки.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен. Об этом официально объявили на пресс-конференции команды этой страныв Краснодаре, где базируются игроки.Об отставке наставника национальной сборной Испании заявил президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, передает . И это – за день перед началом ЧМ-2018 и за два дня перед игрой с Португалией.Отмечается, что специалист возглавит мадридский "Реал"."Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения. Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания", – приводит слова Рубиалеса Sports.ru.Чиновники были недовольны и тем, что об уходе Лопетеги в "Реал" стало известно до старта мундиаля.Лопетеги подписал новый контракт со сборной 22 мая (до 2020 года). Однако это не помешало ему договориться с Мадридом.Ранее сообщалось, что Федерация футбола Испании рассматривает кандидатов на пост наставника сборной после ухода Лопетеги.Напомним, сборная Испаниисыграют в группе B с командами Португалии, Ирана и Марокко. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.